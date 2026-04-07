America’s cup Marzio Perrelli nominato ceo di Acp

Marzio Perrelli è stato nominato nuovo CEO di Acp, l’organizzazione responsabile della gestione e dell’organizzazione dell’America’s Cup. La nomina riguarda la struttura incaricata di coordinare le attività legate all’evento velico internazionale. Non sono state comunicate altre informazioni sul suo incarico o sui dettagli della gestione. La nomina si inserisce nel contesto delle recenti novità legate alla preparazione della competizione.

Marzio Perrelli è stato nominato ceo di Acp (America’s cup partnership), la nuova struttura incaricata della gestione e dell’organizzazione dell’evento velico. La nomina, operativa dal 7 aprile, si inserisce in un rafforzamento della governance dell’America’s cup, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo nel lungo periodo. Grant Dalton mantiene il ruolo di chairman. Nel nuovo incarico, Perrelli sarà responsabile della gestione e dello sviluppo dell’evento, con un focus sul rafforzamento dei processi decisionali e sulla pianificazione strategica. L’obiettivo è consolidare la struttura organizzativa dell’America’s cup e accompagnarne la crescita, anche in vista della Louis Vuitton 38ª America’s cup, in programma a Napoli nel 2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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