Mario scrive un buon tema ma si aiuta con l’IA Luigi uno qualitativamente inferiore ma senza aiutino | chi merita il voto più alto?
Un ragazzo ottiene un voto più alto grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, mentre un altro, senza aiuto, riceve un punteggio inferiore. Il report “Generazione AI” analizza come l’uso dell’IA influenzi le valutazioni scolastiche e segnala incertezze tra gli insegnanti italiani, che si interrogano sulla validità delle performance degli studenti in presenza di strumenti digitali. La questione riguarda la differenza tra merito e aiuto tecnologico nel processo di valutazione.
Il report “Generazione AI: la nuova sfida della scuola”, realizzato dal think tank Tortuga con Yellow Tech, dedica un intero capitolo proprio al rapporto tra GenAI e valutazione, evidenziando dubbi, contraddizioni e incertezze diffuse tra gli insegnanti italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Marion du Faouët, Chef de voleurs | Le destin d'une femme de légende
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