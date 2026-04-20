Antigravity è una piattaforma che va oltre la semplice scrittura di codice, permettendo di coordinare agenti autonomi attraverso un'interfaccia centrale. Questa soluzione crea un ambiente in cui gli agenti agiscono in modo indipendente, sotto il controllo di un sistema unificato. L'ecosistema permette di gestire più attività contemporaneamente, facilitando operazioni automatizzate e interazioni tra vari agenti senza intervento umano diretto.

Antigravity ridefinisce il concetto di sviluppo software introducendo un ecosistema dove l’interfaccia operativa funge da centro di comando per la gestione degli agenti. Attraverso l’integrazione tra l’Editor, l’Agent Manager e il sistema degli artifacts, lo strumento trasforma il lavoro con l’intelligenza artificiale da semplice scrittura di codice a coordinamento consapevole di entità autonome. L’Editor come spazio di coabitazione tra uomo e agente. Lavorare su Antigravity significa entrare in un ambiente dove le distinzioni classiche tra programmatore e macchina sfumano. L’Editor non si limita alla visualizzazione del testo, ma agisce come un punto di convergenza dove intenzioni umane, pianificazioni e azioni generate dagli agenti si incontrano costantemente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antigravity: l’IA non scrive solo codice, ma coordina agenti autonomi

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