Ultima partita stagionale per il Forlì, che affronta il Perugia in un match che potrebbe rappresentare un saluto con i migliori auspici. Prima della pausa, la squadra si prepara a chiudere il campionato con un risultato positivo. Il tecnico ha commentato il rendimento generale, sottolineando che la squadra merita un voto alto per l'impegno mostrato durante tutta la stagione. La sfida si svolge in un clima di attesa e speranza.

Ultima recita stagionale, prima del rompete le righe, per un Forlì che ha già fatto il proprio dovere. La salvezza arpionata nella notte di Carpi, con un turno d’anticipo, ha tolto peso dalle spalle dei biancorossi, che arrivano al match contro il Perugia con la testa leggera e un respiro diverso: senza assilli né pressioni, solo la voglia di chiudere bene dinanzi al pubblico amico, oggi (14.30), in un caldo pomeriggio di primavera romagnola. "Al ‘Cabassi’ è arrivata quella matematica salvezza che aspettavamo da tanto, quindi nell’ambiente c’è grande entusiasmo", scandisce Pippo Ceglia, storico vice di Alessandro Miramari (appiedato dal giudice sportivo), nella conferenza stampa pre-partita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, contro il Perugia per un bel congedo. Ceglia: "Questa squadra merita un voto alto"

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