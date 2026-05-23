Mariano ancora problemi al bar | guai per un minorenne con droga contanti e bilancino

Notizia in breve

Venerdì sera, i carabinieri di Mariano Comense hanno effettuato controlli nella zona della movida e nei luoghi frequentati dai giovani. Durante le verifiche, sono stati trovati un minorenne in possesso di droga, contanti e un bilancino di precisione. Sono stati sequestrati gli oggetti trovati, mentre il ragazzo è stato accompagnato in caserma. Nessuna altra persona è stata coinvolta nei fatti.