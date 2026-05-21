Beccato con la droga fuori al bar | finisce nei guai

Un uomo è stato denunciato dalla polizia di Caserta dopo essere stato trovato in possesso di droga nei pressi di un bar a Recale, vicino allo Chalet “Il Bacio”. L’arresto è avvenuto durante un controllo in strada, e gli agenti hanno sequestrato alcune sostanze che l’uomo portava con sé. Nessuna persona è stata coinvolta in attività di spaccio, ma la presenza di droga nel luogo ha portato alla denuncia. La vicenda si inserisce in un’operazione di controllo nelle aree vicine ai locali pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui