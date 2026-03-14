Droga un bilancino e un pugnale | minorenne fermato in Centrale

Un minorenne è stato fermato in zona stazione Centrale dopo essere stato visto seduto su un motorino in piazza Luigi di Savoia. Durante il controllo, sono stati trovati un bilancino e un pugnale. La polizia lo ha identificato e sottoposto a verifica. L’intervento è avvenuto mentre il ragazzo tentava di avvicinare altri coetanei che passavano nelle vicinanze.

Lo hanno notato mentre, seduto su un motorino in piazza Luigi di Savoia (zona stazione Centrale) cercava di iniziare una conversazione con altri ragazzi che gli passavano accanto. Quando ha visto gli agenti della Locale, è scappato. I poliziotti perciò lo hanno inseguito, e bloccato poco dopo. Il tutto è successo ieri, venerdì. Il ragazzo, un minorenne nato a Noto nel 2008, aveva con sé 45 grammi di una sostanza tipo hashish, suddivisa in dosi. Aveva inoltre 250 euro in contanti (in banconote di piccolo taglio), un bilancino di precisione e un coltello a doppia lama tipo pugnale. Gli agenti lo hanno perciò arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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