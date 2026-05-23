Una biologa di 54 anni è stata accoltellata martedì sera mentre percorreva la provinciale tra Castiglione d’Adda e Camairago. È stata colpita con tre fendenti e soccorsa sul posto. Nei filmati delle telecamere di sorveglianza non si vede il volto dell’aggressore, che indossava una felpa rossa. La donna è stata interrogata dai carabinieri tra giovedì e venerdì. Non ci sono ancora tracce dell’autore dell’aggressione.

Castelgerundo (Lodi) – È stata interrogata dai carabinieri, tra giovedì e venerdì, Maria Oggionni, la biologa 54enne dell’ospedale di Lodi aggredita martedì sera sulla provinciale 27 tra Castiglione d’Adda e Camairago da uno sconosciuto che l’ha colpita con tre coltellate. Un colloquio programmato dagli inquirenti per verificare la tenuta della sua ricostruzione e capire se la versione fornita nell’immediatezza dei fatti trovasse pieno riscontro. La risposta emersa dal verbale ieri non era nota ufficialmente ma la donna sembra abbia confermato l’intera dinamica, blindando un racconto che in questi giorni di degenza aveva già ripetuto a tutti coloro che erano andati a trovarla in ospedale, dal presidente della Regione Attilio Fontana, all’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, fino ai vertici dell’Asst lodigiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maria Oggionni accoltellata per strada a Castelgerundo: del bandito in felpa rossa non c’è traccia nei filmati

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Accoltellata da uno sconosciuto a Lodi, biologa lascia la terapia intensiva: si cerca laggressore

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