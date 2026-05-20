È la biologa genetista trevigliese Maria Oggionni la 54enne accoltellata a Castelgerundo dopo aver soccorso un cane | è caccia all’uomo

Una biologa genetista di 54 anni, residente nella provincia di Treviglio, è stata ferita con un coltello a Castelgerundo dopo aver aiutato un cane. La donna è stata colpita con diverse fendenti e trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. Sul luogo dell’incidente sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine, che cercano un uomo ritenuto responsabile dell’attacco. La biologa, nota anche per una scoperta scientifica presso un ospedale locale, non è in pericolo di vita.

È balzata agli onori delle cronache quando, in forza all’ospedale di Treviglio, aveva preso parte a una scoperta in campo scientifico. Ora il nome di Maria Oggionni è invece legato a un grave fatto di cronaca avvenuto intorno alle 18.30 di martedì 19 maggio. La donna, 54 anni e originaria di Treviglio, stava percorrendo la Strada Provinciale 27 quando avrebbe notato un cane in difficoltà. Si sarebbe fermata per prestare soccorso, ma in quel momento sarebbe stata raggiunta da un uomo che l’ha colpita con tre coltellate prima di fuggire a piedi tra le campagne di Castelgerundo. Subito dopo l’aggressione è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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È la biologa genetista trevigliese Maria Oggionni la 54enne accoltellata a Castelgerundo dopo aver soccorso un cane: è caccia all’uomoLa donna è stata raggiunta da tre coltellate lungo la provinciale 27. Non è più in pericolo di vita ed è ricoverata agli Spedali Civili di Brescia, mentre prosegue la caccia all’aggressore. bergamonews.it

Chi è Maria Oggionni, la donna accoltellata dopo aver soccorso un cane a Lodi: caccia all'aggressoreLa 54enne si era fermata per soccorrere un cane a bordo strada quando è stata aggredita da un uomo poi fuggito. tag24.it