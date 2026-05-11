Durante una visita al quartier generale dell'Interpol in Francia, il ministro dell'Interno ha incontrato il segretario generale dell'organizzazione. In questa occasione, si è parlato delle strategie italiane nella lotta alla mafia e della loro applicazione a livello internazionale. L’Italia ha condiviso il proprio metodo di contrasto, utilizzato con successo sul territorio nazionale, con l’obiettivo di favorire un approccio più efficace contro le organizzazioni criminali transnazionali.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della sua visita al quartier generale dell'Interpol a Lione, ha incontrato il segretario generale Valdecy Urquiza. "Al centro del cordiale colloquio l'attuale contesto internazionale e i rischi per la sicurezza, la cooperazione tra le forze di polizia, la lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico", spiega il Viminale in una nota. Tra i temi trattati: il progetto I-CAN, che ha contribuito a portare il contrasto alla 'ndrangheta e alle mafie transnazionali al centro dell'agenda di sicurezza internazionale, lo sviluppo dell'iniziativa Identity, implementata su impulso del Viminale...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lotta alla mafia, l'Italia "fa scuola" all'Interpol con il metodo di Falcone

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