In Maremma, i medici hanno lanciato un allarme sul rischio di melanoma legato alle scottature solari, soprattutto durante la giovinezza. Si evidenzia che le esposizioni intense e ripetute al sole aumentano la probabilità di sviluppare tumori cutanei nel tempo. I medici invitano a prestare attenzione ai segnali sulla pelle, come cambiamenti di forma, colore o dimensioni di nei e lesioni cutanee, che potrebbero indicare la presenza di un melanoma.

? Punti chiave Perché le scottature subite in gioventù aumentano il rischio di tumori?. Quali sono i segnali cutanei che indicano un possibile melanoma?. Come proteggere efficacemente la pelle durante il lavoro all'aperto?. Chi sono le fasce d'età più colpite dai danni da raggi UV?.? In Breve Melanoma secondo tumore nei maschi e terzo nelle donne sotto i 50 anni.. Il 90% delle manifestazioni cutanee è causato dall'esposizione ai raggi solari.. Protezione SPF50 necessaria con riapplicazione ogni due ore per evitare ustioni.. Lavoratori all'aperto devono utilizzare indumenti tecnici certificati con protezione UPF50.. Il caldo intenso che ha colpito la Maremma da venerdì 22 maggio spinge i dermatologi dell’ospedale di Grosseto a lanciare un allarme preventivo sulla salute della pelle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maremma sotto il sole: l’allarme dei medici contro il melanoma

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