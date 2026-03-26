Epatite A Roma l' allarme dei medici | A Pasqua attenti al cibo tenere sotto controllo i sintomi L' evoluzione delle prossime settimane sarà determinante

Nella capitale si registra un aumento dei casi di epatite A, con i medici che invitano alla cautela durante le festività pasquali. Si consiglia di monitorare i sintomi e prestare attenzione alla provenienza dei cibi consumati. È stata avviata una campagna informativa e creata una rete tra i professionisti sanitari per gestire la situazione. Attualmente, non sono stati dichiarati allarmi ufficiali, ma l’attenzione rimane elevata.

«Abbiamo attivato una rete interna tra i medici e avviato una campagna di informazione preventiva. Non c'è alcun allarme ma l'attenzione è massima». Così. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Epatite A Roma, l'allarme dei medici: «A Pasqua attenti al cibo, tenere sotto controllo i sintomi. L'evoluzione delle prossime settimane sarà determinante» Articoli correlati Allarme Epatite A in Campania e a Napoli, i sintomi e come avviene il contagio dopo la contaminazione da ciboL’impennata di casi di epatite A in Campania accendono i riflettori sul rischio diffusione del virus Hav nella regione. Allarme epatite A in Campania: quali sono i sintomi e come avviene il contagioAGI – Boom di casi di epatite A in Campania, dove ad oggi si contano 133 casi dall'inizio dell’anno. Una selezione di notizie su Epatite A Roma l'allarme dei medici A... Temi più discussi: Epatite A, 50 casi registrati a Roma. La Regione: Situazione monitorata. Cosa è e come si trasmette; Epatite A, 50 casi a Roma nel 2026: i sintomi anche dopo 7 settimane; Epatite A, virus arrivato dalla Campania: 50 casi registrati a Roma. La Regione: Situazione monitorata; Epatite A, 24 casi in provincia di Latina. Controlli nei ristoranti: sei pazienti ricoverati. Epatite A Roma, l'allarme dei medici: «A Pasqua attenti al cibo, tenere sotto controllo i sintomi. L'evoluzione delle prossime settimane sarà determinante»«Abbiamo attivato una rete interna tra i medici e avviato una campagna di informazione preventiva. Non c'è alcun allarme ma l'attenzione è massima». ilmattino.it Epatite A, 50 casi a Roma: 120 contagi nel Lazio da inizio annoDopo il focolaio registrato a Napoli, dove si contano oltre 70 ricoveri, casi di epatite A sono stati segnalati anche nel Lazio. Si tratta di un’infezione epatica contagiosa causata dal virus Hav, che ... tg24.sky.it Focolaio di Epatite A tra la Campania e il Lazio Cosa è emerso dall’indagine della Procura della Repubblica e dei carabinieri del Nas di Napoli - facebook.com facebook #epatite A a Napoli, 60 ricoverati all' #ospedale cotugno: «89 da inizio marzo, un picco assoluto» x.com