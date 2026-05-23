Il team giovanile e femminile di Luna Rossa si mantiene in testa alla classifica generale dopo la seconda giornata della Preliminary Regatta di Cagliari, in vista della 38ma America’s Cup. Marco Gradoni ha commentato che il recupero nella prima regata è stato positivo, aggiungendo che la situazione avrebbe potuto essere peggiore. La squadra ha dimostrato continuità e solidità, confermando il buon andamento delle ultime settimane. La regata prosegue con altre gare in programma nei prossimi giorni.

Il team giovanile e femminile di Luna Rossa continua ad impressionare e si conferma saldamente in vetta alla classifica generale anche al termine della seconda giornata della Preliminary Regatta di Cagliari verso la 38ma America’s Cup. L’equipaggio italiano guidato dai timonieri Marco Gradoni e Margherita Porro (supportati dai trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi), dopo aver dominato la scena nel day-1, si è reso protagonista di una progressione esaltante nelle tre regate odierne mettendo a referto un quarto, un secondo ed un primo posto. “ Nella prima prova c’erano vento forte e onda, uno scenario simile a quello di ieri. Purtroppo, in partenza abbiamo strambato dove non c’era vento e ci siamo fermati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Gradoni: “Siamo stati bravissimi a recuperare nella prima regata, poteva andare peggio”

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