Nella prima giornata di regate preliminari della America's Cup nel Golfo degli Aranci a Cagliari, Luna Rossa ha conquistato anche la terza vittoria consecutiva, con Marco Gradoni protagonista di ottimi risultati. Durante le prove, il team ha mantenuto un ritmo costante, mentre la barca neozelandese ha subito una pesante scuffia. Marco Gradoni ha mostrato grande abilità, regalando agli spettatori uno spettacolo di alto livello tecnico.

Marco Gradoni ha regalato grandissimo spettacolo nella prima giornata di regate preliminari della America’s Cup, offrendo uno show di rara bellezza tecnica nelle acque del Golfo degli Aranci a Cagliari. Il tre volte Campione del Mondo di Optimist, considerato un fenomeno generazionale della vela internazionale da parte degli addetti ai lavori, ha pennellato al timone insieme a Margherita Porro, spalleggiati dai trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi. Luna Rossa ha accarezzato la doppietta, ma negli ultimi metri la barca timonata dai quotati Peter Burling (vincitore delle ultime tre Coppa America con New Zealand) e Ruggero Tita (Campione Olimpico di Nacra 17) è stata superata da GB1 e ha così chiuso al terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luna Rossa vince anche la terza regata con un Marco Gradoni scatenato! Pesante scuffia per New Zealand!

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Driving Luna Rossa: Peter Burling, Margherita Porro, Ruggero Tita, Marco Gradoni

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