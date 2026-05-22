Dopo la prima giornata di regate a Cagliari, Luna Rossa Youth si trova in testa alla classifica preliminare dell’America’s Cup, grazie a buoni risultati nelle prove iniziali. La squadra, insieme all’atleta Marco Gradoni, ha mostrato un buon rendimento in questa fase di avvio, che segna l’inizio del percorso di avvicinamento alla 38ma edizione della Coppa America di vela, prevista nel 2027 a Napoli. La regata ha visto coinvolte diverse imbarcazioni in competizione nel contesto della regata preliminare.

Bilancio più che positivo per Luna Rossa al termine della giornata inaugurale della Preliminary Regatta di Cagliari, che apre di fatto il percorso di avvicinamento verso la 38ma Coppa America di vela, in programma nel 2027 a Napoli. Il sodalizio italiano ha vinto ben due delle tre prove di flotta andate in scena oggi nel Golfo degli Angeli, anche se con il suo equipaggio giovanilefemminile e non con quello “titolare”. Il team Women & Youth di Luna Rossa ha dato spettacolo in Sardegna con il fenomeno Marco Gradoni insieme a Margherita Porro al timone dell’AC40, facendo quasi bottino pieno con due primi ed un secondo posto sulle tre regate disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica regate preliminari America’s Cup: Marco Gradoni e Luna Rossa Youth in testa dopo la prima giornata!

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