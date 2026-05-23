Stamattina a Barbiana si è svolta la tradizionale marcia in omaggio a don Lorenzo Milani. Durante l’evento, è stata consegnata la Lampada della Pace di Assisi a rappresentanti della comunità. La cerimonia ha richiamato persone da diverse zone, tutte riunite per celebrare il ricordo dell’educatore e delle sue parole. La marcia ha attraversato le strade del paese, con partecipanti che hanno portato simboli e messaggi di pace.

Vicchio (Firenze), 23 maggio 2026 - Stamani si è tornati a Barbiana, per ricordare la figura di don Lorenzo Milani, per ricordare i suoi insegnamenti, le sue parole che ancora scuotono le coscienze. Ognuno col proprio passo, i partecipanti, tra amministratori locali, alunni e insegnanti, rappresentanti di associazioni e singoli cittadini, anche in questa 25esima edizione della Marcia di Barbiana hanno percorso l'erto cammino fino alla piccola località abbarbicata sulle pendici del Monte Giovi, fino a raggiungere la chiesetta e la canonica, come fece oltre 70 anni fa don Lorenzo Milani. Qui, nella canonica trasformata in aula, il priore diede vita a un’esperienza che lasciò un segno profondo: la Scuola di Barbiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marcia di Barbiana, consegnata la Lampada della Pace di Assisi

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