Marcia della Pace da San Pancrazio a Civitella | il cammino di studenti e cittadini
Oltre duecento studenti e cittadini hanno partecipato questa mattina alla marcia per la pace da San Pancrazio a Civitella. La manifestazione si è svolta lungo un percorso che ha coinvolto il centro dei due comuni. Nessun incidente è stato segnalato. La marcia si è conclusa senza altercazioni o problemi di ordine pubblico. La partecipazione è stata volontaria e aperta a tutti i cittadini interessati.
Oltre duecento studenti e studentesse, insieme a numerosi cittadini, hanno preso parte questa mattina, sabato 23 maggio, alla Marcia per la Pace da San Pancrazio a Civitella. L’evento ha visto la partecipazione dei due Istituti comprensivi del territorio e ha coinvolto i Comuni teatro di stragi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Marcia della Pace da San Pancrazio a Civitella con studenti e cittadiniArezzo, 23 maggio 2026 – Marcia della Pace da San Pancrazio a Civitella con studenti e cittadini.
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