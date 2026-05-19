Marcia per la pace da San Pancrazio a Civitella

Sabato 23 maggio si svolge la tradizionale Marcia per la Pace, che collega San Pancrazio a Civitella. L’evento coinvolge nuovamente gli studenti degli istituti comprensivi locali e i comuni della Toscana che hanno vissuto episodi di violenza e stragi. La marcia si svolge lungo un percorso che ricorda le tragedie passate e promuove l’impegno per una convivenza pacifica. La manifestazione si svolge in un clima di partecipazione, con il passaggio attraverso diverse località della regione.

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