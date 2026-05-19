Marcia per la pace da San Pancrazio a Civitella
Sabato 23 maggio si svolge la tradizionale Marcia per la Pace, che collega San Pancrazio a Civitella. L’evento coinvolge nuovamente gli studenti degli istituti comprensivi locali e i comuni della Toscana che hanno vissuto episodi di violenza e stragi. La marcia si svolge lungo un percorso che ricorda le tragedie passate e promuove l’impegno per una convivenza pacifica. La manifestazione si svolge in un clima di partecipazione, con il passaggio attraverso diverse località della regione.
“In cammino per la pace. Dalla memoria della guerra all’impegno per la pace”. Torna sabato 23 maggio la consueta Marcia per la Pace da San Pancrazio a Civitella, che coinvolgerà anche quest’anno gli studenti degli istituti comprensivi del territorio e i Comuni teatro di stragi della Toscana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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