Marcia della Pace da San Pancrazio a Civitella con studenti e cittadini

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si è svolta una marcia per la pace che ha coinvolto oltre duecento studenti e numerosi cittadini, partendo da San Pancrazio e arrivando a Civitella. La manifestazione si è svolta nella mattinata di sabato 23 maggio e ha visto la partecipazione di persone di diverse età. La marcia si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno percorso il tragitto a piedi.

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Arezzo, 23 maggio 2026 – . Oltre duecento studenti e studentesse, insieme a numerosi cittadini, hanno preso parte questa mattina, sabato 23 maggio, alla Marcia per la Pace da San Pancrazio a Civitella. L’evento ha visto la partecipazione dei due Istituti comprensivi del territorio e ha coinvolto i Comuni teatro di stragi della Toscana con i propri rappresentanti. L’iniziativa è stata anche l'occasione per costruire una nuova cultura della pace. La manifestazione, in ricordo delle 244 vittime civili dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944, che si svolge ogni anno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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