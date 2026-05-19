marcia per la pace da san pancrazio a civitella il 23 maggio

Il 23 maggio si terrà una marcia che partirà da San Pancrazio e arriverà a Civitella, dedicata alla promozione della pace. L’evento, annunciato ufficialmente il 19 maggio, porta avanti il tema “In cammino per la pace. Dalla memoria della guerra all’impegno per la pace”. La manifestazione coinvolgerà i partecipanti in un percorso a piedi attraverso diverse località, promuovendo un messaggio di solidarietà e di speranza per il futuro.

Arezzo, 19 maggio 2026 – “In cammino per la pace. Dalla memoria della guerra all’impegno per la pace”. Torna sabato 23 maggio la consueta Marcia per la Pace da San Pancrazio a Civitella, che coinvolgerà anche quest’anno gli studenti degli istituti comprensivi del territorio e i Comuni teatro di stragi della Toscana. L’iniziativa sarà anche l'occasione per costruire una nuova cultura della pace. La Toscana pagò un prezzo altissimo di vite umane. Gli eccidi, concentrati soprattutto tra l'aprile e l'agosto del 1944, furono più di 280, i comuni interessati 83 e i morti tra i civili furono circa 4.500. L’iniziativa, in ricordo delle 244 vittime... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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