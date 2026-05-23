La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di Bruno Abbinante, eliminando l’aggravante mafiosa nel processo per tentato omicidio. La decisione riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva condannato Abbinante per il tentato omicidio di una persona, ma non ha più applicato l’aggravante associata alla matrice mafiosa. Restano valide le condanne per il tentato omicidio, ma senza il elemento dell’aggravante mafiosa.

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli nei confronti di Bruno Abbinante, escludendo l’aggravante mafiosa contestata nel processo per il tentato omicidio di Valentino Gherardi. Abbinante, figlio di Francesco e nipote di Raffaele Abbinante, noto come “Papele di Marano”, era stato condannato in primo grado a 10 anni e 4 mesi di reclusione con le accuse di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e dai futili motivi, oltre a lesioni pluriaggravate. Con la decisione della prima sezione penale della Cassazione, viene ora meno il riconoscimento del metodo mafioso. Attualmente Bruno Abbinante è difeso dagli avvocati Mehilli Ilenja del Foro di Roma e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marano, Cassazione annulla aggravante mafiosa per Bruno Abbinante: resta la condanna per tentato omicidio

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