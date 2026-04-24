Narcotraffico tra Bitonto e Palo del Colle la Cassazione annulla l' aggravante mafiosa | si torna in Appello

La Cassazione ha deciso di annullare l'aggravante mafiosa in un procedimento relativo al traffico di droga tra le due località, rinviando il caso in Appello. La vicenda riguarda un’indagine avviata alcuni anni fa, che aveva portato all’arresto di diverse persone coinvolte nel commercio illecito di sostanze stupefacenti. La decisione della Suprema corte modifica il quadro giuridico del procedimento, ora in fase di riesame.

Svolta giudiziaria nell’ambito dell'inchiesta sul narcotraffico che ha interessato le piazze di Bitonto e Palo del Colle. La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con una decisione emessa il 23 aprile 2026, ha annullato parzialmente la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello.🔗 Leggi su Baritoday.it

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