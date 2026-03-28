La Cassazione ha annullato ancora una condanna nel caso dell’omicidio di Giancarlo Sartini, riaprendo così il procedimento giudiziario. A quasi dodici anni dall’evento, il processo si trova nuovamente in fase di revisione senza una sentenza definitiva. La decisione si inserisce in un percorso giudiziario che continua a caratterizzarsi per sviluppi e ripercussioni legali.

Sotto accusa il vicino di casa Nica Cornel. La Corte di Assise di Appello di Firenze lo aveva condannato a 18 anni di reclusione. L'avvocato Simeone Sardella: "Un caso giudiziario unico in Italia" ANCONA - A quasi dodici anni dall’omicidio di Giancarlo Sartini il caso resta senza una verità definitiva. La Corte di Cassazione ha infatti annullato per la terza volta la condanna nei confronti di Nica Cornel, 31 anni, cittadino romeno e unico imputato per il delitto avvenuto a Chiaravalle nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2014. I giudici hanno disposto un nuovo processo d’appello davanti a una diversa sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze, riaprendo di fatto una vicenda giudiziaria tra le più complesse degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Omicidio Sartini, la Cassazione annulla ancora la condanna: si riapre il processo

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