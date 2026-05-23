Manutenzione alle gallerie chiude l' autostrada tra Rometta e Milazzo

Notizia in breve

L'autostrada tra Rometta e Milazzo sarà chiusa al traffico il 26 maggio, dalle 9 alle 13, in entrambe le direzioni. La chiusura è dovuta a lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie. La chiusura interessa il tratto tra gli svincoli di Rometta e Milazzo in direzione Palermo. Non sono previste deviazioni alternative e si consiglia di pianificare i viaggi di conseguenza.