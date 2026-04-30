Lavori di manutenzione nelle gallerie chiusure notturne nell' autostrada Catania-Siracusa

Nella prossima settimana, sull'autostrada che collega Catania a Siracusa, saranno effettuati lavori di manutenzione agli impianti di ventilazione all’interno delle gallerie. Per consentire l’intervento, durante le ore notturne sarà disposta la chiusura temporanea del traffico lungo alcuni tratti dell’autostrada. Le chiusure saranno in vigore esclusivamente di notte, senza interferire con il traffico diurno. La circolazione riprenderà regolarmente durante le ore diurne.

Per effettuare alcuni lavori di "revamping" agli impianti di areazione all’interno delle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa, la prossima settimana verranno disposte delle chiusure al traffico esclusivamente in orari notturni. E' quanto reso noto da Anas. In particolare, dal 4 all’8 maggio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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