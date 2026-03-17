Un maxi tamponamento tra più veicoli si è verificato in una galleria tra Milazzo e Rometta sull'autostrada A20 Messina-Palermo, causando la chiusura temporanea del tratto. Il traffico si è intensificato notevolmente, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

L’autostrada A20 Messina-Palermo è rimasta bloccata per un maxi tamponamento in galleria avvenuto tra Milazzo e Rometta che ha visto coinvolti circa 80 mezzi tra automobili, furgoni e mezzi pesanti. Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche la Polizia e il 118. In base alle prime informazioni sul sinistro, non risultano esserci feriti gravi. Dov'è avvenuto il maxi tamponamento sull'A20 Messina-Palermo Autostrada A20 Messina-Palermo chiusa al traffico per incidente Il precedente incidente sull'A20 nella serata di lunedì 16 marzo Dov’è avvenuto il maxi tamponamento sull’A20 Messina-Palermo Sull’autostrada A20 Messina-Palermo si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Autostrada A20 Messina-Palermo chiusa per maxi tamponamento tra Milazzo e Rometta, traffico in tilt e disagi

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