Spara al rivale durante una lite per soldi ad Aprilia | fermato un 48enne per tentato omicidio

Un episodio di violenza si è verificato ad Aprilia, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Durante una lite per questioni di soldi, ha sparato al rivale, che è rimasto gravemente ferito. Successivamente, l’indagato ha cercato di coprire il fatto simulando un incidente falso. La polizia ha intercettato e fermato il sospettato, che ora si trova in custodia.

Lite per un credito finisce a colpi di pistola: un uomo ferito gravemente ad Aprilia, l’altro prova a coprire tutto con un falso incidente. Fermato un 48enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Accoltella il rivale in amore in una lite: 17enne accusato di tentato omicidioNella notte appena trascorsa gli agenti del commissariato di Afragola unitamente ai colleghi di Frattamaggiore, hanno tratto in arresto il minore P. Porta al Prato, sangue in strada. Ferisce alla gola durante una lite. Arrestato per tentato omicidioFIRENZE Nella settimana nera della sicurezza in città, va in scena un tentato omicidio sul marciapiede di via il Prato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fonte Nuova: spara al rivale dopo una lite. Fermato 35enne; Spara contro la vetrina di un bar e si barrica: in casa aveva una granata; Tivoli – Movida violenta: 19enne aggredito in centro, finisce in ospedale; Subiaco – Sicurezza nelle contrade: confronto tra Comune e cittadini contro i furti. Spara al rivale durante una lite per soldi ad Aprilia: fermato un 48enne per tentato omicidioLite per un credito finisce a colpi di pistola: un uomo ferito gravemente ad Aprilia, l’altro prova a coprire tutto con un falso incidente ... fanpage.it Uccide il rivale in amore. Vede la fidanzata con l’ex. Gli spara e poi si consegnaFugge dopo aver sparato al rivale in amore poi chiama il 112 e si consegna: Sono stato io. Si è conclusa così, nel giro di poche ore, la caccia all’uomo scattata nella notte tra venerdì e sabato ... lanazione.it Lo Stretto di Hormuz torna sotto tiro: l’Iran spara su tre navi (una Msc) e riaccende la miccia del commercio globale Nel tratto di mare che regola il respiro energetico del pianeta, tre attacchi in poche ore hanno mostrato quanto sia fragile la tregua Leggi l’articol - facebook.com facebook