A Milano si prepara un nuovo corteo nazionale pro Palestina previsto per sabato 16 maggio. La manifestazione si inserisce in una serie di proteste che si sono svolte nella città negli ultimi mesi, attirando partecipanti da diverse parti del paese. L’evento ha già suscitato attenzione tra le autorità locali e le forze dell’ordine, che stanno organizzando misure di sicurezza per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Milano, 13 maggio 2026 – Un altro sabato milanese di proteste in piazza, quello che si sta per avvicinare. “Ricorda la Nakba combatti il sionismo” è lo slogan scelto per lanciare la manifestazione nazionale per la Palestina che si terrà sabato 16 maggio in città, con un corteo che partirà alle 14.30 da piazza XXIV Maggio per arrivare in piazza Duomo, in vista dello sciopero generale convocato da Cub, Adl Varese, Sgb, SI Cobas e altri per il 29 maggio. Cos’è la Nakba, la catastrofe. La Nakba (in arabo, catastrofe) è l'esodo forzato della popolazione palestinese durante la guerra civile del 1947-48. Oltre 700.000 arabi palestinesi abbandonarono città e villaggi o ne furono espulsi, e, successivamente, si videro rifiutare ogni loro diritto al ritorno nelle proprie terre, sia durante sia al termine del conflitto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ricorda la Nakba”: a Milano nuovo corteo nazionale pro Palestina sabato 16 maggio

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