Manifestazione a Modena | il video

Notizia in breve

La polizia ha fermato alcuni antagonisti sui viali di Modena, mentre tentavano di raggiungere largo. La manifestazione si è svolta con tensioni, e le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare il gruppo. Non ci sono segnalazioni di feriti o arresti oltre alle persone fermate. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando gli sviluppi. Un video mostra gli agenti che bloccano i manifestanti in movimento.