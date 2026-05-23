Manifestazione a Modena | il video
La polizia ha fermato alcuni antagonisti sui viali di Modena, mentre tentavano di raggiungere largo. La manifestazione si è svolta con tensioni, e le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare il gruppo. Non ci sono segnalazioni di feriti o arresti oltre alle persone fermate. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando gli sviluppi. Un video mostra gli agenti che bloccano i manifestanti in movimento.
Gli antagonisti fermati dalla polizia sui viali a Modena, stanno cercando di raggiungere largo Garibaldi per impedire un altro presidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Modena - Manifestazione per ricordare le vittime!
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