Striscione ' Gaza we are coming' alla Manifestazione No Kings a Roma – Il video

Da open.online 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una manifestazione No Kings a Roma, si è visto uno striscione con la scritta

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Esposto lo striscione 'Gaza we are coming' alla corteo No Kings a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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