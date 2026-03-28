Striscione ' Gaza we are coming' alla Manifestazione No Kings a Roma – Il video
Durante una manifestazione No Kings a Roma, si è visto uno striscione con la scritta
(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Esposto lo striscione 'Gaza we are coming' alla corteo No Kings a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
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