Il video della manifestazione a Bologna | tensioni e idranti in azione

A Bologna, una manifestazione contro un presidio dell’estrema destra si è conclusa con alcuni scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante l’evento, sono stati utilizzati gli idranti per disperdere i partecipanti e alcuni momenti di tensione si sono verificati tra gruppi antagonisti e polizia. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, portando a interventi delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

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A Bologna la giornata di protesta contro il presidio dell’estrema destra si è chiusa con momenti di tensione tra antagonisti e la polizia. Dopo il corteo organizzato in risposta all’iniziativa dei militanti pro-remigrazione in piazza della Pace, gli attivisti hanno cercato di dare vita a un corteo, ma la polizia ha azionato per due volte il camion idrante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il video della manifestazione a Bologna: tensioni e idranti in azione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Milano, tensioni a corteo antagonisti: idranti contro manifestanti(Adnkronos) – Sono esplose subito le tensioni tra i manifestanti di area antagonista e le forze dell’ordine al corteo contro il raduno dei ‘Patrioti... Manifestazione contro Ddl Bongiorno Bologna, femministe in tilt su concetto donna: “Non esiste, non c’è risposta” - VIDEOUna manifestante è completamente andata in tilt, con una risposta al quanto esilarante: “Il concetto di donna è un concetto maschile che è stato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giù le mani dalla Flotilla: le immagini della manifestazione a Bologna; Caso Tino Ferrari, gli organizzatori del corteo del 25 aprile: Video falsati, nessuna violenza; Sciopero scuola oggi a Bologna, studenti lanciano pomodori contro i fantocci di Meloni e ministri; Bologna meriterebbe venisse impedito. Il Pd riprova a vietare una manifestazione sulla remigrazione. Remigrazione, la manifestazione a Bologna: idranti in via Andrea Costa per disperdere il presidio antifascistaGli esponenti di estrema destra in piazza della Pace: poche tensioni ma quando gli attivisti antifascisti si sono mossi in corteo c'è stato l'intervento della polizia bloccando i manifestanti e poi fa ... corrieredibologna.corriere.it Bologna, ci risiamo! Sulla manifestazione pro ‘remigrazione’ la politica vuole dare lezioni di ordine pubblicoA Bologna domani è prevista la manifestazione Remigrazione, fortemente contestata da movimenti e realtà politiche contrarie. Nelle stesse ore è attesa anche la tradizionale processione di San Luca, ... ilfattoquotidiano.it Buksa e Gueye gelano il #Cagliari: l' #Udinese non si ferma, supera il Bologna e punta la Lazio x.com Bologna - 4 notti e cibo reddit