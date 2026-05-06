Un nuovo decalogo offre consigli pratici per migliorare l'alimentazione quotidiana e contenere le spese in famiglia. Tra le indicazioni, si suggerisce di preparare una lista della spesa prima di recarsi al supermercato per evitare acquisti impulsivi. Questa semplice abitudine aiuta a gestire meglio il budget e a fare scelte più consapevoli in cucina. Altri suggerimenti sono disponibili per chi desidera mantenere uno stile di vita più equilibrato senza spendere troppo.

Dieci cose da fare in famiglia. 1) Lista della spesa prima di andare al supermercato, così non compri troppo cibo. 2) Guardare le date di scadenza. 3) Servire le porzioni giuste 4) Ricicla gli avanzi con fantasia: il pollo di ieri? Ottimo nelle polpette di oggi! 5) Conserva i cibi nel modo giusto, alcune cose vanno in frigo, altre no. Il pane si conserva in un sacchetto di tela, non in plastica: dura di più e resta morbido. 6) Congela quello che avanza: pane, minestre e sughi si congelano benissimo e si riusano dopo. 7) Fai il compost se hai un giardino o un balcone, con gli scarti di frutta e verdura: diventa concime per le piante. 8) Non avere gli occhi più grandi dello stomaco: al supermercato, non comprare tre pacchi di biscotti solo perché costano meno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il decalogo per mangiare sano e risparmiare

Notizie correlate

Leggi anche: Mangiare leggero non è mangiare sano, la nutrizionista Cancellato: “No carboidrati la sera è un falso mito”

Leggi anche: Mangiare sano assaporando il piacere di stare insieme

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Stramilano, cosa mangiare per arrivare pronti alla gara del 3 maggio; Quattro Masse, confronto con sindaci e deputati: un decalogo per tornare alla Svizzera di Messina.

Anziani e caldo. Arriva il decalogo di Federanziani per fronteggiare il termometro bollenteNon uscire nelle ore calde, bere molti liquidi, pasti leggeri e mangiare tanta frutta. Sono solo alcune dei 10 suggerimenti che la Federazione propone alle persone anziane per fronteggiare le ... quotidianosanita.it