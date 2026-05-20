Effetto inchiesta Glovo alza le paghe | In media 200 euro in più al mese

Recentemente, una società di consegne ha annunciato un incremento nelle retribuzioni dei propri rider, con un aumento medio di circa 200 euro al mese. Questa decisione deriva da accordi presi dall’azienda, che ha deciso di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori coinvolti nel servizio di consegna. La modifica riguarda le tariffe e le modalità di pagamento, e si applica a tutte le zone di attività della piattaforma. L’annuncio segue un’inchiesta che aveva portato alla luce tensioni e richieste di miglioramenti salariali nel settore.

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