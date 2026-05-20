Effetto inchiesta Glovo alza le paghe | In media 200 euro in più al mese
Recentemente, una società di consegne ha annunciato un incremento nelle retribuzioni dei propri rider, con un aumento medio di circa 200 euro al mese. Questa decisione deriva da accordi presi dall’azienda, che ha deciso di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori coinvolti nel servizio di consegna. La modifica riguarda le tariffe e le modalità di pagamento, e si applica a tutte le zone di attività della piattaforma. L’annuncio segue un’inchiesta che aveva portato alla luce tensioni e richieste di miglioramenti salariali nel settore.
Gli aumenti della paghe per i rider, secondo gli impegni presi da Glovo, potrebbero tradursi in un aumento medio dei compensi mensili di circa 200 euro. Aumenti delle retribuzioni per ogni consegna, portate fino ad un valore minimo di 3 euro lordi, e ritocchi verso l’alto anche dei corrispettivi minimi orari lordi, da 10 fino a 14 euro. La piattaforma sotto inchiesta per sfruttamento del lavoro scende a patti con la Procura e incassa un primo "parere positivo" che potrebbe portare in futuro alla revoca del controllo giudiziario disposto dal pm Paolo Storari. Tra i punti anche la disponibilità a promuovere incontri con i sindacati per creare le condizioni per arrivare alla stipula in tempi rapidi di un nuovo contratto collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Paghe fino a 14 euro l’ora, aumenti di 200 euro al mese: Glovo verso la fine del controllo giudiziarioFoodinho-Glovo va verso la fine dell’amministrazione giudiziaria per caporalato sui rider: paghe da 14 euro l'ora e aumenti di 200 euro al mese per i...
Almeno 14 euro all’ora, aumenti di 200 euro al mese e consegne da 3 euro. La svolta per i rider Glovo: il nuovo piano dopo le accuse di caporalatoTre euro lordi a consegna come soglia di base, paga oraria minima portata da 10 a 14 euro lordi e un incremento medio in busta paga che si aggira...
Effetto inchiesta, Glovo alza le paghe: In media 200 euro in più al meseGli aumenti della paghe per i rider, secondo gli impegni presi da Glovo, potrebbero tradursi in un aumento medio ... msn.com
Nuovo caporalato, inchiesta su Glovo, il giuslavorista: Solo così si può provare a risolvere il problemaMilano, 9 febbraio 2026 – L’inchiesta su Glovo della Procura di Milano ripropone la questione dei rider e delle piattaforme: come giudica l’ennesimo intervento della magistratura? L’inchiesta si ... quotidiano.net