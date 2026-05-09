Manfredonia U15 | al via i quarti di finale
La stagione dell’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 entra nel vivo con l’inizio dei quarti di finale. La fase si apre con le prime sfide ufficiali tra le squadre qualificate, segnando un momento importante del torneo. Le partite si svolgono in diverse giornate e sedi, con i risultati che determineranno le squadre che accederanno alle semifinali. La competizione si conferma una tappa cruciale nel percorso della formazione giovanile.
?Entra nel vivo la stagione dell’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932. Dopo aver concluso la seconda fase al primo posto, i biancocelesti si apprestano ad affrontare la gara di andata dei quarti di finale.?L'appuntamento è per domani, domenica 10 maggio, alle ore 10:30, a Foggia contro la Juventus San Michele. Una sfida cruciale che vedrà i nostri ragazzi impegnati nei primi 90 minuti di questo doppio confronto ad eliminazione diretta.?Mettiamocela tutta per portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno al "Miramare"! .🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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