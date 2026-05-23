Manfredonia incidente in viale Aldo Moro | coinvolte tre auto all’altezza del fioraio Millefiori

Notizia in breve

A Manfredonia, tre auto sono state coinvolte in un incidente avvenuto in viale Aldo Moro, vicino al negozio Millefiori. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata e ha coinvolto veicoli che transitavano nella zona. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire la dinamica. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente.