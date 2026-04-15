Maccarese incidente su viale Castel San Giorgio | tre auto coinvolte

Un incidente si è verificato nelle ultime ore su viale di Castel San Giorgio, all'altezza dei vivai, coinvolgendo tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica. Non sono ancora state rese note informazioni sulle persone coinvolte o sulle eventuali ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Fiumicino, 15 aprile 2026 – Un incidente che ha coinvolto tre auto si è verificato nelle ultime ore su viale di Castel San Giorgio, altezza vivai. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone a bordo dei mezzi coinvolti. La dinamica resta da chiarire nel dettaglio, ma il maltempo avrebbe avuto un ruolo nel rendere ancora più pericoloso un punto che da tempo viene indicato come critico, soprattutto quando le auto procedono a velocità sostenuta. La zona in cui è avvenuto l’incidente è conosciuta da chi percorre abitualmente quella strada come un passaggio da affrontare con prudenza. In presenza di pioggia, infatti, le condizioni dell’asfalto possono peggiorare rapidamente, riducendo l’aderenza e aumentando il rischio di perdita di controllo dei veicoli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Incidente sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli... Incidente sulla Statale 73 a San Leo di Anghiari: tre auto coinvolte, un ferito estratto dai Vigili del fuocoO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! È di due feriti il bilancio...