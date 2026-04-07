Ematologia al Santa Rosa è finalmente realtà | Basta disparità tra le province e viaggi della speranza verso Roma | FOTO

L’ospedale Santa Rosa di Viterbo ha aperto ufficialmente il nuovo reparto di ematologia, con un evento al piano 8 del blocco B. Alla cerimonia erano presenti il presidente della regione Lazio e il commissario straordinario della Asl. Con questa inaugurazione si conclude un’attesa durata nel tempo, eliminando la necessità di spostamenti per i pazienti verso altre strutture.

Il reparto, dopo diciannove anni di attesa, riapre nel blocco B all'ottavo piano, con standard di isolamento elevati e stanze doppie L'ospedale Santa Rosa di Viterbo ha ufficialmente il suo nuovo reparto di ematologia. Il taglio del nastro, avvenuto al piano 8 del blocco B alla presenza del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, e del commissario straordinario della Asl, Egisto Bianconi, chiude una fase di attesa durata diciannove anni per i pazienti della Tuscia. La struttura garantisce standard di isolamento elevati e una gestione multidisciplinare delle patologie del sangue, con l'obiettivo di evitare ai cittadini i trasferimenti fuori provincia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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