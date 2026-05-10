Veronica, madre di Gabriele, ha parlato della propria esperienza quotidiana nel curare un figlio con gravi bisogni. Ha sottolineato come anche le mamme caregiver siano esseri umani con bisogni e stanchezze, e ha espresso il desiderio che nel Paese venga riconosciuto maggiormente il diritto al sollievo per queste persone. La sua testimonianza mette in luce le sfide di chi si prende cura di un familiare con bisogni speciali.

Veronica, 43 anni, di Legnano, è infatti una mamma caregiver, termine che siamo abituati a sentire e utilizzare ma dietro al quale si nasconde una realtà che resta ancora troppo spesso invisibile. Gabriele, 9 anni, è un bambino con una grave disabilità causata da una paralisi cerebrale infantile. «È un bimbo che nonostante i momenti duri che ha affrontato, ha superato ogni difficoltà sempre con il sorriso. Ed è proprio il suo sorriso che lo contraddistingue anche oggi, ogni giorno», mi racconta Veronica emozionata. Tutto comincia quando Gabriele ha solo quattro mesi e mezzo e, a seguito di un intervento cardiochirurgico viene colpito da arresto cardiaco e conseguente encefalopatia post anossica.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Veronica, mamma di Gabriele: «Anche noi mamme caregiver siamo umane. Mi piacerebbe che nel nostro Paese il diritto al sollievo per i genitori caregiver fosse maggiormente riconosciuto»

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