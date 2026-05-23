mandano i disabili al bagno woke con batman

Notizia in breve

All’Istituto tecnologico superiore di Grosseto è stata inaugurata una toilette “gender neutral” con un adesivo “inclusivo” che raffigura sirene e alieni. Alla cerimonia era presente l’assessore regionale all’Istruzione. La toilette è stata criticata perché, secondo alcune persone, umilia le persone in carrozzina, associandole a figure non umane. La struttura è destinata a essere utilizzata come bagno per disabili, ma il messaggio visivo ha sollevato polemiche.