Mandano i disabili al bagno woke con Batman
All’Istituto tecnologico superiore di Grosseto è stata inaugurata una toilette “gender neutral” con un adesivo “inclusivo” che raffigura sirene e alieni. Alla cerimonia era presente l’assessore regionale all’Istruzione. La toilette è stata criticata perché, secondo alcune persone, umilia le persone in carrozzina, associandole a figure non umane. La struttura è destinata a essere utilizzata come bagno per disabili, ma il messaggio visivo ha sollevato polemiche.
Surreale «inaugurazione» all’Istituto tecnologico superiore di Grosseto, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione: arriva la toilette «gender neutral» con l’adesivo «inclusivo» che umilia le persone in carrozzina, associandole a sirene e alieni. I care. La lunga onda obamiana (molto lunga, un decennio) è arrivata anche in una scuola di Grosseto, dove inclusione significa prendersi cura delle funzioni corporali del robottino Ambrogio, della sirenetta Ariel e di E.T. telefono casa. Per non sbagliarsi con questi «personaggini» (direbbe Vincenzo De Luca ) dal sesso incerto, sulle porte delle «gender neutral toilet» - sarebbero i servizi igienici - dell’Istituto tecnologico superiore Eat sono comparse 11 icone, compresi i simboli di Batman, dell’alieno con gli occhi a palla, della donna-pesce. 🔗 Leggi su Laverita.info
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