Bagno con 11 generi a Grosseto con Batman e alieni polemiche sul caso alla cittadella dello studente
Un bagno di un istituto superiore a Grosseto presenta 11 diversi generi e temi, tra cui Batman e alieni. La presenza ha suscitato polemiche nella cittadella dello studente e tra le forze politiche locali. La questione riguarda l’adeguatezza e il contenuto delle decorazioni, portando a discussioni sulla libertà di espressione e la sensibilità dei soggetti coinvolti. Il caso ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità scolastiche.
L’Its Eat Academy di Grosseto ha installato all’interno della propria struttura, nella cittadella dello studente, due bagni privi di distinzione di genere ed entrambi adeguati anche all’utilizzo da parte di persone con disabilità. I disegni ironici utilizzati sulle porte dei bagni hanno però causato una polemica tra l’amministrazione regionale e l’opposizione. I bagni “con 11 generi” all’Its Eat Academy di Grosseto L’Istituto tecnologico superiore eccellenza agroalimentare toscana, un centro di formazione post diploma di Grosseto che ha sede nella cittadella dello studente, ha installato all’interno della struttura due bagni privi di distinzione di genere. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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