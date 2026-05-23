Maltrattamenti in famiglia | arrestato un giovane a Conza della Campania
Un giovane è stato arrestato a Conza della Campania dopo aver aggredito violentemente la madre. L’intervento dei carabinieri è stato attivato a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto, i militari hanno trovato il ragazzo e lo hanno fermato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ferite o altre conseguenze dell’aggressione. La vicenda è sotto inchiesta, e si attende eventuale valutazione delle accuse.
Intervento dei carabinieri dopo una segnalazione al 112: il giovane avrebbe aggredito violentemente la madre. I Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 25enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’episodio si è verificato nella serata di ieri. A seguito di segnalazione al “112”, i militari dell’Arma sono prontamente intervenuti presso un’abitazione di Conza della Campania dove, nel corso di una lite in famiglia, il giovane avrebbe aggredito violentemente la madre. La donna, a causa delle ferite riportate, è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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