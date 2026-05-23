Maltrattamenti in famiglia | arrestato un giovane a Conza della Campania

Notizia in breve

Un giovane è stato arrestato a Conza della Campania dopo aver aggredito violentemente la madre. L’intervento dei carabinieri è stato attivato a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto, i militari hanno trovato il ragazzo e lo hanno fermato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ferite o altre conseguenze dell’aggressione. La vicenda è sotto inchiesta, e si attende eventuale valutazione delle accuse.