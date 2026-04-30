Conza della Campania ospita la terza edizione del Moto Giro dell' Irpinia

Dal 1° al 3 maggio, Conza della Campania accoglie la terza edizione del Moto Giro dell’Irpinia, un evento che si svolge nella zona. Quest’anno, la manifestazione rappresenta anche la prima prova valida per il Trofeo Turistico Regionale della Campania. La gara prevede diverse sessioni di ciclismo su strada e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da varie regioni. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Dal 1° al 3 maggio, Conza della Campania ospiterà la terza edizione del Moto Giro dell’Irpinia, che quest’anno sarà anche 1° prova valida per il Trofeo Turistico Regionale della Campania.Tre giorni di motori, curve panoramiche, borghi suggestivi e tanta passione sulle due ruote. Il ritrovo sarà a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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