Maltrattamenti in famiglia anziani minacciati e aggrediti | 49enne in carcere

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La segnalazione al 112 riguardava un’aggressione tra familiari, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Durante le indagini, sono emerse minacce e aggressioni nei confronti di un anziano. L’uomo è stato portato in carcere.

Un livornese di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Il tutto ha avuto inizio da una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112, una richiesta di auto per un'aggressione in ambito familiare. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: ARRESTATO 35ENNE | 03/03/2026

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