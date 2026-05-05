Maltrattamenti minacce e stalking in famiglia | uomo finisce in carcere

Da pisatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 2 maggio, i carabinieri di Cascina hanno arrestato un uomo di 48 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa. L’uomo è accusato di aver commesso maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. L’operazione segue le indagini relative a comportamenti violenti e minacciosi all’interno del nucleo familiare.

Nella mattinata dello scorso 2 maggio i carabinieri della stazione di Cascina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, nei confronti di un uomo di 48 anni, per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.Il.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Quando l’inferno è dentro casa. Maltrattamenti e minacce di morte. Trentacinquenne finisce in carcereL’intervento dei carabinieri è stato l’apice di una drammatica escalation di violenza, non solo verbale, che andava avanti dal 2021.

Violenze, minacce e offese: l’uomo finisce in carcere. Finisce l’incubo in casaDopo il provvedimento di ammonimento del questore arriva l’arresto: è stata la polizia a dare esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Maltrattamenti e stalking alla ex e parenti, a Lecce un 46enne allontanato dalla casa familiare; Stalking e violenza nei confronti della ex: braccialetto elettronico per un 60enne; Il caso davanti al giudice: Aggredisce la compagna e perseguita i vicini di casa; Maria Antonietta Labianca, l'avvocata delle donne condannata per stalking. In appello verrà fuori la verità. Le offese alla Bruzzone? Ho solo reagito a provocazioni durissime.

maltrattamenti minacce e stalkingBrescia, ex compagno violento arrestato per stalking e minacce alla famigliaArrestato dalla Polizia di Stato un uomo accusato di atti persecutori. Disposti la revoca del permesso di soggiorno e l’avvio dell’espulsione. quibrescia.it

maltrattamenti minacce e stalkingMaltrattamenti e stalking alla ex e parenti, a Lecce un 46enne allontanato dalla casa familiareDal gennaio scorso la donna, dopo la decisione di mettere fine alla relazione, sarebbe rimasta vittima di continue aggressioni verbali e fisiche, minacce e vessazioni, anche di fronte al figlio minore ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.