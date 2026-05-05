Maltrattamenti minacce e stalking in famiglia | uomo finisce in carcere

Nella mattinata del 2 maggio, i carabinieri di Cascina hanno arrestato un uomo di 48 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa. L’uomo è accusato di aver commesso maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. L’operazione segue le indagini relative a comportamenti violenti e minacciosi all’interno del nucleo familiare.

Nella mattinata dello scorso 2 maggio i carabinieri della stazione di Cascina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, nei confronti di un uomo di 48 anni, per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.Il.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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