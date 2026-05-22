Un uomo è stato arrestato a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, con l’accusa di aver commesso maltrattamenti in famiglia durati oltre dieci anni. Secondo quanto riferito, durante questo periodo avrebbe inflitto violenze fisiche, umiliazioni e minacce di morte, alcune delle quali sarebbero state accompagnate dall’uso di coltelli puntati alla gola. Sono stati inoltre segnalati abusi sessuali. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che si trova ora in custodia cautelare.

Boretto (Reggio Emilia), 22 maggio 2026 - Oltre dieci anni di violenze fisiche, umiliazioni, minacce di morte con coltelli puntati alla gola e abusi sessuali. È quanto vissuto tra le mura domestiche da una donna, oggi di 47 anni, e dai suoi figli minori in un Comune del modenese. Fatti durati per anni, dal 2010 fino al 2023, per i quali è stato avviato un processo che ha portato alla condanna a tre anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione a carico di un uomo di 58 anni, ora abitante a Boretto. Proprio i carabinieri del paese reggiano hanno eseguito ieri il provvedimento dell’autorità giudiziaria, che ha previsto la detenzione in carcere per espiare la pena, diventata definitiva nei giorni scorsi al tribunale di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boretto, in carcere per i maltrattamenti in famiglia

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