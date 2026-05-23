Maltrattamenti a moglie e figlia finisce un incubo durato quasi vent’anni
Una donna e sua figlia hanno vissuto sotto minaccia e violenza per quasi vent’anni, secondo quanto riferito. Le accuse indicano che all’interno dell’abitazione si sono verificati episodi di violenza fisica, minacce, insulti, umiliazioni e controllo economico. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo coinvolto. Le autorità hanno avviato un’indagine sulla presunta serie di maltrattamenti che ha coinvolto le due donne negli anni.
Quasi vent’anni di paura dentro le mura di casa. Una quotidianità che, secondo l’accusa, sarebbe stata fatta di botte, minacce, insulti, umiliazioni e controllo economico. Una spirale di violenza familiare che si sarebbe interrotta solo dopo la denuncia della moglie e l’intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Maltrattamenti, incubo in famiglia: anni d’inferno per moglie e figlio, in carcere un 55enne
Fine di un incubo: 46enne arrestato per maltrattamenti sulla moglieIl provvedimento restrittivo è scattato in seguito alla coraggiosa denuncia della vittima, la quale ha deciso di interrompere un ciclo di sofferenze...
Maltrattamenti a moglie e figlia, finisce un incubo durato quasi vent’anniDopo la denuncia e l’intervento dei Carabinieri di Piove di Sacco, il Gip ha disposto l’allontanamento da casa del marito e il divieto di avvicinamento a moglie e figlia. Secondo l’accusa, dal 2007 le ... padovaoggi.it
Viola il divieto di avvicinamento, picchia l’ex moglie e la minaccia di morte: in carcere 66enne Maltrattamenti e lesioni aggravate andavano avanti a partire dal 2020... facebook
Violenza e maltrattamenti alla moglie, arrestato dai carabinieri. Deve rispondere anche di violenza e resistenza verso i militari #ANSA x.com
Aggressioni e minacce contro moglie e figlia, uomo arrestato e allontanato da casaI Carabinieri della Stazione di Piove di Sacco hanno eseguito un'ordinanza che, dopo l'arresto dispone l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, con l'applicazione del bracc ... ansa.it