Maltrattamenti a moglie e figlia finisce un incubo durato quasi vent’anni

Una donna e sua figlia hanno vissuto sotto minaccia e violenza per quasi vent’anni, secondo quanto riferito. Le accuse indicano che all’interno dell’abitazione si sono verificati episodi di violenza fisica, minacce, insulti, umiliazioni e controllo economico. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo coinvolto. Le autorità hanno avviato un’indagine sulla presunta serie di maltrattamenti che ha coinvolto le due donne negli anni.

Quasi vent’anni di paura dentro le mura di casa. Una quotidianità che, secondo l’accusa, sarebbe stata fatta di botte, minacce, insulti, umiliazioni e controllo economico. Una spirale di violenza familiare che si sarebbe interrotta solo dopo la denuncia della moglie e l’intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maltrattamenti, incubo in famiglia: anni d’inferno per moglie e figlio, in carcere un 55enne

Fine di un incubo: 46enne arrestato per maltrattamenti sulla moglieIl provvedimento restrittivo è scattato in seguito alla coraggiosa denuncia della vittima, la quale ha deciso di interrompere un ciclo di sofferenze...

Maltrattamenti a moglie e figlia, finisce un incubo durato quasi vent’anniDopo la denuncia e l’intervento dei Carabinieri di Piove di Sacco, il Gip ha disposto l’allontanamento da casa del marito e il divieto di avvicinamento a moglie e figlia. Secondo l’accusa, dal 2007 le ... padovaoggi.it

Violenza e maltrattamenti alla moglie, arrestato dai carabinieri. Deve rispondere anche di violenza e resistenza verso i militari #ANSA x.com

Aggressioni e minacce contro moglie e figlia, uomo arrestato e allontanato da casaI Carabinieri della Stazione di Piove di Sacco hanno eseguito un'ordinanza che, dopo l'arresto dispone l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, con l'applicazione del bracc ... ansa.it