Un uomo di 46 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno eseguito l’ordinanza, che riguarda accuse di maltrattamenti ripetuti nei confronti della moglie. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine alla situazione.

Il provvedimento restrittivo è scattato in seguito alla coraggiosa denuncia della vittima, la quale ha deciso di interrompere un ciclo di sofferenze segnalando i fatti alle autorità Avrebbe maltrattato la moglie. E lo avrebbe fatto ripetutamente. È in esecuzione di un'ordinanza siglata dal giudice per le indagini preliminari che i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato e posto ai domiciliari un quarantaseienne. In esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, all'indagato è stato messo il braccialetto elettronico. Alla misura cautelare si è arrivati dopo la denuncia della donna-vittima. Una canicattinese che non è riuscita più a sopportare di vivere nell'incubo dei maltrattamenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Fine di un incubo: 46enne arrestato per maltrattamenti sulla moglie

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