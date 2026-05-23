' Maltratta' la moglie per 37 anni condanna soft per 59enne

Un uomo di 59 anni è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione in abbreviato per aver maltrattato la moglie per 37 anni. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico Anna Sofia Sellitto nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La condanna rappresenta una pena lieve rispetto alla gravità delle accuse di violenza protratta nel tempo.

Un anno e otto mesi di reclusione. E' quanto inflitto in sede di rito abbreviato, dal giudice monocratico Anna Sofia Sellitto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di D.C., 59enne sammaritano resosi respondabile del reato di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, 54enne di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Multi sub DUBEveryone Thought Shed Bully Her Daughters-in-Law… But She Helped Them Rise

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