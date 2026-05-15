Lissone maltratta e minaccia moglie e figlie per sei anni | arrestato un 45enne

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Lissone, in provincia di Monza, con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la moglie e le figlie minorenni per una durata di sei anni. Durante questo lungo periodo, avrebbe esercitato violenze sia verbali che fisiche all’interno della sua abitazione, creando un ambiente di paura e tensione tra i membri della famiglia. Le indagini hanno portato al suo fermo, avvenuto nelle ultime ore, da parte delle forze dell’ordine.

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Lissone (Monza), 15 maggio 2026 – Per sei anni ha creato un clima di terrore tra le mura domestiche, offendendo sia verbalmente che fisicamente moglie e figlie minorenni. E tutto questo, in molti casi, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un uomo di 45 anni, di origini marocchine e residente a Lissone (Monza), è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di reiterate violenze nei confronti della moglie e delle figlie minorenni. Il 45enne è stato rintracciato a Villasanta, mentre l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal Gip di Monza. Le indagini, coordinate dalla Procura brianzola, sono scattate dopo la denuncia presentata dalla donna, lo scorso 14 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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