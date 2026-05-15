Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Lissone, in provincia di Monza, con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la moglie e le figlie minorenni per una durata di sei anni. Durante questo lungo periodo, avrebbe esercitato violenze sia verbali che fisiche all’interno della sua abitazione, creando un ambiente di paura e tensione tra i membri della famiglia. Le indagini hanno portato al suo fermo, avvenuto nelle ultime ore, da parte delle forze dell’ordine.

Lissone (Monza), 15 maggio 2026 – Per sei anni ha creato un clima di terrore tra le mura domestiche, offendendo sia verbalmente che fisicamente moglie e figlie minorenni. E tutto questo, in molti casi, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un uomo di 45 anni, di origini marocchine e residente a Lissone (Monza), è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di reiterate violenze nei confronti della moglie e delle figlie minorenni. Il 45enne è stato rintracciato a Villasanta, mentre l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal Gip di Monza. Le indagini, coordinate dalla Procura brianzola, sono scattate dopo la denuncia presentata dalla donna, lo scorso 14 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lissone, maltratta e minaccia moglie e figlie per sei anni: arrestato un 45enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Picchia per anni moglie e figlie, arrestato 45enneReiterate aggressioni, mortificazioni e umiliazioni avvenute nel corso del tempo attraverso ingiurie e violenze fisiche nei confronti di moglie e...

Maltratta moglie e figlia: arrestato. Cinquantenne bloccato con il taserPrima maltratta moglie e figlia poi aggredisce i carabinieri che lo immobilizzano col taser.

Lissone, maltratta e minaccia moglie e figlie per sei anni: arrestato un 45enneViolenza domestica in Brianza: la donna ha denunciato il marito al termine di una lunga serie di offese fisiche e verbali, perpetrate spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ... ilgiorno.it

Anni di violenze e minacce alla moglie e alle figlie: arrestato a LissoneSecondo gli investigatori, il 45enne avrebbe messo in atto ripetute condotte di sopraffazione nei confronti della famiglia: aggressioni fisiche, minacce, ingiurie e messaggi offensivi inviati anche tr ... mbnews.it