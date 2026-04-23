Maltratta la moglie dinanzi alla figlia da 6 anni | in manette 52enne

A Casal di Principe, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione. La misura deriva da una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli Nord, che lo ha riconosciuto colpevole di maltrattamenti contro familiari. L’uomo era accusato di aver maltrattato la moglie davanti alla figlia di sei anni negli ultimi sei anni.

A Casal di Principe, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria, scaturito da una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli Nord, riguardante un 52enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Maltratta ripetutamente la moglie anche in presenza della figlia, denunciato Maltratta moglie e figlia: arrestato. Cinquantenne bloccato con il taserPrima maltratta moglie e figlia poi aggredisce i carabinieri che lo immobilizzano col taser. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dramma di una 12enne nel tema: Papà picchia mamma; Minaccia di morte la compagna; Terrorizza la moglie sotto casa. Non poteva avvicinarla; Maltrattamenti alla compagna. Finisce in cella. Scanzano Jonico, maltratta la moglie: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un 52enneI Carabinieri della Compagnia di Policoro (Matera) hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 52enne di Scanzano Jonico (Matera), indagato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Story Impact Italia Bis. . Maltratta sua Moglie davanti ai suoi Ospiti I contenuti dei creators The Soul Factory crea contenuti per voi! Segui Story Impact Italia per più storie Crediti: Attori: Alessandro Tullj Francesco Merli Martina Bonomo Prodotto da: The Sou - facebook.com facebook